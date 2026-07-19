Магаданские парашютисты стали сильнейшими в России

Магаданские парашютисты показали невероятный результат на Чемпионате и первенстве России по парашютному спорту в Дубне. Спортсмены из Магаданской области доказали, что в регионе живут и тренируются одни из сильнейших атлетов страны. В соревнованиях участвовали спортсмены из 11 регионов России, а также гости из Республики Беларусь, но именно магаданцы смогли завоевать самые высокие награды, сообщает официальный канал мэра Магадана Ларисы Поликановой. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.