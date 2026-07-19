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Магаданские парашютисты стали сильнейшими в России

Никита Герасимов из Магадана взял золото чемпионата.

Источник: Комсомольская правда

Магаданские парашютисты показали невероятный результат на Чемпионате и первенстве России по парашютному спорту в Дубне. Спортсмены из Магаданской области доказали, что в регионе живут и тренируются одни из сильнейших атлетов страны. В соревнованиях участвовали спортсмены из 11 регионов России, а также гости из Республики Беларусь, но именно магаданцы смогли завоевать самые высокие награды, сообщает официальный канал мэра Магадана Ларисы Поликановой. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В Чемпионате России среди мужчин первое место завоевал Никита Герасимов. В общем зачёте в числе лучших также Глеб Герасимов (четвёртое место) и Андрей Гилязов (шестое место). Среди женщин бронзу взяла Маргарита Тополенко. В Первенстве России юниоры не оставили соперникам шансов: снова на пьедестале — Никита Герасимов (первое место), Глеб Герасимов (второе место) и Андрей Гилязов (третье место). Маргарита Тополенко стала лучшей среди юниорок.

В командном зачёте Чемпионата России мужская команда Магаданской области в составе Никиты Герасимова, Глеба Герасимова и Андрея Гилязова заняла первое место. Женская команда «49−12» (Маргарита Тополенко и Екатерина Панкратова) — на третьем месте. В международном зачёте Никита Герасимов снова первый, Глеб Герасимов — четвёртый. Командные международные соревнования также покорились магаданцам: первое место у команды Магаданской области.

В упражнении «Точность приземления» золото у Никиты Герасимова, бронза у Евгения Игнатенко. В беговых и плавательных дисциплинах магаданские спортсмены также стали сильнейшими.

— Особые слова благодарности тренерам, которые вкладывают душу в подготовку ребят: Евгению Викторовичу Игнатенко и Татьяне Владимировне Герасимовой. От всей души поздравляю наших чемпионов, их наставников и всех, кто поддерживает команду! Вы — гордость Магадана и пример для молодёжи! Пусть впереди будет ещё больше побед и новых высот, — обратилась к спортсменам Лариса Поликанова.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru

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