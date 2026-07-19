Стали известны самые популярные направления в вузах

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Самыми востребованными направлениями подготовки в российских вузах стали экономика, финансы и менеджмент, информационные и компьютерные технологии, а также медицина. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования Президентской академии РАНХиГС, которые есть в распоряжении ТАСС.