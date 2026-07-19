Стали известны самые популярные направления в вузах

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Самыми востребованными направлениями подготовки в российских вузах стали экономика, финансы и менеджмент, информационные и компьютерные технологии, а также медицина. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования Президентской академии РАНХиГС, которые есть в распоряжении ТАСС.
«В тройке самых популярных направлений подготовки вузов — экономика, финансы, менеджмент; информационные и компьютерные технологии, связь; медицина», — говорится в исследовании.
Чаще всего о выборе высшего образования говорят родители девочек, отличников и учащихся школ с углубленным изучением отдельных предметов. Главный мотив такого решения — желание по окончании вуза получить высокооплачиваемую работу.