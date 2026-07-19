Крушат, топят, поджигают: Одесса и Киев парализованы от ударов возмездия РФ

В ночь на 18 июля украинские формирования нанесли один из самых жестоких ударов беспилотниками по мирным объектам в глубине российской территории. География атаки растянулась от границы до центральных областей: в Тамбовской области погибли семь человек, в Подмосковье — один, десятки людей получили ранения, был эвакуирован роддом, горели нефтебаза и склады маркетплейсов. На фоне этого преднамеренного террора военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в эксклюзивном комментарии aif.ru раскрыл маршруты запусков вражеских БПЛА, а также указал, как российские силы в ответных ударах возмездия уничтожают ключевые узлы логистики ВСУ.
Ночной ад для гражданских: Котовск, Электросталь, Владимир.
Самый тяжелый удар пришелся на город Котовск Тамбовской области. Украинские беспилотники атаковали логистический центр Wildberries. По последним данным, погибли семь человек, еще 25 пострадали, 23 из них госпитализированы: один в крайне тяжелом состоянии, шесть — в тяжелом, остальные — в состоянии средней тяжести. У пострадавших диагностированы множественные осколочные ранения. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте. Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник подчеркнул, что вблизи склада полностью отсутствовали военные цели.
Одновременно атаке подверглась Московская область. В Ногинске после падения беспилотника загорелась нефтебаза, пострадали два человека. Из расположенного рядом родильного дома экстренно эвакуировали пациенток и персонал, женщин со специализированной помощью перевели в другие больницы. Были эвакуированы и жители многоквартирного дома на улице Радченко.
Самые массовые жертвы в регионе пришлись на Электросталь, где дрон ударил по территории склада Wildberries. Изначально сообщалось о 24 раненых, но позже данные уточнили: всего пострадали 37 человек, один пациент скончался от травм. Восемь человек остаются в тяжелом состоянии. Обломки беспилотника упали также на детский сад на улице Западной, вызвав возгорание на 100 квадратных метрах; детей и сотрудников удалось спасти.
Еще одной целью стал Владимир. Там вражеский БПЛА влетел в многоквартирный жилой дом, начался пожар. Жильцов эвакуировали; по предварительным данным, пострадавших нет. Всего же за ночь, по сводке Минобороны, силы ПВО перехватили и уничтожили 379 украинских беспилотников самолетного типа над семнадцатью регионами, Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.
Маршруты смерти: откуда ВСУ запускали дроны.
Василий Дандыкин детально разобрал логистику вражеского налёта. По его оценке, атака на Московский регион и Владимирскую область велась из одного приграничного района.
«Если брать Московский регион, то беспилотники летят из Сумской или Черниговской областей. Скорее всего, из Черниговской, так как российские силы границу там еще пока не переходили. Оттуда до Подмосковья могут долетать даже дроны среднего радиуса действия», — пояснил эксперт.
С Владимирской областью ситуация аналогичная: те же стартовые позиции, лишь с небольшим смещением направления. Близость границы позволяет ВСУ применять широкий спектр аппаратов.
Для удара по глубокому тылу — логистическому центру в Котовске — потребовалась иная география. Дандыкин указал на южное направление: «Судя по всему, запуск производился с южного направления на восток. Вполне вероятно, что часть дронов могли запустить с территории Харьковской области».
Эксперт предположил, что для атаки использовался тяжелый дрон собственного украинского производства, собранный по иностранным образцам и способный нести большое количество взрывчатки на дальность до двух тысяч километров — аналог британских моделей или аппарата типа «Лютый».
Тактика целенаправленного убийства.
Отдельно Дандыкин остановился на варварской начинке дронов, которая использовалась и в Подмосковье, и в Тамбовской области. Беспилотники целенаправленно снаряжаются поражающими элементами, не имеющими никакого отношения к военным целям.
«Противник наполняет дроны различными шариками, шурупами и прочим. Эти поражающие элементы используются везде и очень часто, причём уже давно — ещё, наверное, до начала специальной военной операции такое практиковали. Основная цель таких ударов по жилым кварталам — деморализация мирного населения. Чтобы в первую очередь побольше мирных граждан задеть. Это очевидно», — заявил эксперт.
Такое оснащение рассчитано исключительно на поражение незащищенной живой силы на открытой местности или в жилых домах, и именно гражданские логистические центры и жилые кварталы стали приоритетными целями минувшей ночи.
Возмездие накрыло Одессу и Киев.
На фоне волны террора Россия нарастила ответные удары. По словам Дандыкина, принципиально изменился подход к военной логистике противника, причем атаки возмездия идут сразу по нескольким ключевым направлениям.
«Уже больше недели мы бьём по одесскому направлению в порядке возмездия. Сейчас танкеры и суда, которые на подходе к Одессе везут боеприпасы и ГСМ, атакуются с воздуха. Я так думаю, что в ближайшее время активно подключатся и наши безэкипажные катера», — сообщил он.
Нарастили удары и по столичному региону Украины. ВКС России планомерно уничтожают военную инфраструктуру в сердце Киева.
«Выбиваются и предприятия, и сборочные цеха, и склады. Это ещё одно важнейшее направление. Вполне вероятно, что очередь дойдёт и до мостов. Ну и, соответственно, удары наносятся по объектам ВСУ в Чернигове, Сумах, Харькове — по всему, что находится в так называемой зоне безопасности», — подытожил Дандыкин.