В ночь на 18 июля украинские формирования нанесли один из самых жестоких ударов беспилотниками по мирным объектам в глубине российской территории. География атаки растянулась от границы до центральных областей: в Тамбовской области погибли семь человек, в Подмосковье — один, десятки людей получили ранения, был эвакуирован роддом, горели нефтебаза и склады маркетплейсов. На фоне этого преднамеренного террора военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в эксклюзивном комментарии aif.ru раскрыл маршруты запусков вражеских БПЛА, а также указал, как российские силы в ответных ударах возмездия уничтожают ключевые узлы логистики ВСУ.