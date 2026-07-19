Житель Заозерного в Красноярском крае обманом вынес из магазина 7 килограммов мяса

В Рыбинском округе Красноярского края задержали мужчину, похитившего 7 килограммов мяса.
Как выяснили в полиции, в одном из дискаунтеров в Заозерном 44-летний мужчина сложил полную сумку мяса и вышел из магазина. На вопрос продавца он ответил, что купил курицу и свинину в другом магазине. Работница магазина не стала спорить, но в конце дня обнаружилась недостача.
Оказалось, кражу записали камеры видеонаблюдения, установленные по периметру. Продавец обратилась в полицию. Сотрудники ОМВД России «Рыбинский» быстро нашли нарушителя — им оказался ранее судимый местный житель.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ. После предъявления доказательств он признал вину и полностью возместил ущерб — 5 тысяч рублей. Ему избрана мера пресечения в виде обязательной явки. Дело передано в суд.
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