Житель Заозерного в Красноярском крае обманом вынес из магазина 7 килограммов мяса

Как выяснили в полиции, в одном из дискаунтеров в Заозерном 44-летний мужчина сложил полную сумку мяса и вышел из магазина. На вопрос продавца он ответил, что купил курицу и свинину в другом магазине. Работница магазина не стала спорить, но в конце дня обнаружилась недостача.