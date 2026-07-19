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Мбаппе побил рекорд Месси по голам на ЧМ: у Лео еще есть матч в запасе

Мбаппе обогнал Месси в гонке бомбардиров ЧМ, забив десятый мяч.

Источник: Комсомольская правда

Англия обыграла Францию в споре за третье место на ЧМ по футболу. Однако для Парижа это — не повод отчаиваться. Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе вырвался вперед по числу голов на ЧМ. Он возглавил гонку бомбардиров, обойдя знаменитого Лионеля Месси.

Килиан Мбаппе оформил дубль в матче против Англии. Теперь в его активе значится десять голов. Француз на два забитых мяча опережает Лионеля Месси.

Кроме того, на счету у Килиана Мбаппе 22 гола на чемпионатах мира. Тем самым он побил рекорд Лионеля Месси — 21 гол. При этом аргентинец еще может показать себя в финале ЧМ в игре с Испанией. У француза такой возможности нет.

Килиан Мбаппе перед матчем с Англией опубликовал трогательный пост. Он посвятил его тренеру Дидье Дешаму. Килиан Мбаппе извинился за невыход Франции в финал. Он признал, что сборная «не справилась» и не смогла «подарить» яркую заключительную игру тренеру. Дидье Дешам покидает этот пост.

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