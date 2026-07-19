Мбаппе побил рекорд Месси по голам на ЧМ: у Лео еще есть матч в запасе

Кроме того, на счету у Килиана Мбаппе 22 гола на чемпионатах мира. Тем самым он побил рекорд Лионеля Месси — 21 гол. При этом аргентинец еще может показать себя в финале ЧМ в игре с Испанией. У француза такой возможности нет.