Безопасность на улицах Красноярска обеспечивают 813 светофоров

Как сообщил глава Красноярска Сергей Верещагин, с начала года в краевом центре установили еще 13 новых светофорных объектов, в том числе в Тихих Зорях и на улице Калинина. Эти точки были выбраны в результате рассмотрения обращений жителей города, а также после тщательного анализа специалистами необходимости их установки. В скором времени планируется монтаж пяти новых светофоров и двух односекционных устройств с желтым мигающим сигналом. Их установят на перекрестках улиц Абытаевской с Линейной, Диктатуры с Урицкого, Монтажников с Садовой, а также неподалеку от домов на Попова, 6, и Забобонова, 10. При определении мест для размещения городские власти руководствуются данными о ДТП, интенсивностью движения, расположением социальных учреждений и обращениями горожан. Вся аппаратура интегрирована в общую систему Центра организации дорожного движения для централизованного контроля трафика.