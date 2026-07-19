Волгоградская сборная на Спартакиаде учащихся — перед решающими матчами группового этапа

Однако Спартакиада тем и ценна, что проверяет не только на уверенные победы, но и на умение держать удар. В третьем матче волгоградки встретились со сборной Ростовской области и уступили со счётом 21:32. Это поражение стало поводом для серьёзной работы над ошибками: в юношеских турнирах именно такие встречи помогают быстрее взрослеть и учиться справляться с давлением.