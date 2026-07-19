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В России разработают технологии поддержания здоровья мозга

Сохранять здоровье населения также планируется при помощи развития когнитивных функций, внедрения технологий диагностики, предупреждения и ликвидации нейродегенеративных нарушений.

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Разработкой и внедрением технологий поддержания здоровья головного мозга займутся в России. Это следует из правительственного документа, с которым ознакомился ТАСС.

Документ предполагает ведение работы по сохранению здоровья населения за счет профилактических мероприятий, а также по направлению здорового старения и активного долголетия.

Одним из пунктов такой работы станет поддержание здоровья головного мозга и развития когнитивных функций человека, а также разработка и внедрение технологий диагностики, предупреждения, ликвидации нейродегенеративных нарушений.

Выполнением задачи займутся Минздрав, ФМБА, Минобрнауки, а также Союз театральных деятелей России.

По итогам выполненной работы на этом направлении ответственные ведомства представят доклад в правительство.