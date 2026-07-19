Супероружие превращает ВСУ в пыль: ответ за атаки на РФ бьёт без промаха

Минобороны РФ обнародовало кадры боевой работы в Черном море. Беспилотники нового поколения работают по различным целям, сводя на нет многомесячные усилия Киева по укреплению противовоздушной обороны. На этом фоне сухопутные войска получили мощнейшее подкрепление в виде модернизированных ПТРК «Корнет», меняющих тактику боя на передовой. Об особенностях этого вооружения рассказал в эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов.
Реактивный прорыв: почему «Герань-4» делает небо над Украиной абсолютно прозрачным.
Появление в небе ударных дронов «Герань-4 сикер» ознаменовало технологический перелом, который, по сути, обесценивает архитектуру украинской системы ПВО, выстроенную за последние полтора года при активной поддержке Запада.
Военный эксперт Юрий Кнутов раскрыл характеристики, делающие дрон уникальным.
«Если говорить о “Герани-4 сикер”, то тут надо отметить, что это не настоящее название, оригинальное не раскрывается. Эти беспилотники могут иметь реактивный двигатель, летят со скоростью 500 километров в час, во время пика их скорость достигает 600 километров в час. Кроме того, высота полёта составляет порядка 5 километров. Беспилотники “Герань-4 сикер” в настоящий момент показывают очень высокие результаты и точность поражения целей», — отметил он.
Ключевым фактором успеха становится резкое изменение летных параметров по сравнению с предшественниками. Если классические дроны типа «Герань-2» работают на малых высотах, то новый дрон поднимается выше, становясь недосягаемым для имеющихся у ВСУ установок.
Крушение украинского ПВО: как автоматика стала бесполезной.
Военный эксперт Кнутов подробно объяснил, почему сложнейшая система западного зенитного вооружения, которую передали партнеры Киеву, превратилась в груду бесполезного металла.
«Возможности этого беспилотника в совокупности делают противовоздушную оборону Украины дырявой. Украина закупила большое количество зенитных установок за рубежом, в том числе автоматизированные, завязанные на информацию с командного пункта. Они в автоматическом режиме, без участия человека, работают по целям, координаты которых поступают от радиолокационных натовских станций, расположенных на территории Украины и находящихся на вооружении ВСУ. Эти зенитки могли сбивать наши дроны “Герань-2”, которые обычно летают на малых высотах, но абсолютно бесполезны против “Герани-4 сикер”. Таким образом, применение нового вида вооружения фактически вывело из строя всю эту систему, которую Украина создавала порядка полутора лет», — объяснил Кнутов.
Это означает колоссальный репутационный и военный провал западной коалиции. Средства, потраченные на автоматические пушки, интегрированные с радарами НАТО, оказались выброшенными на ветер. Российским конструкторам удалось создать аппарат, который физически находится вне зоны досягаемости этих средств поражения. Психологический эффект для расчетов вражеских ПВО не менее разрушителен: наблюдая, как скоростные цели беспрепятственно уходят вглубь территории, они теряют веру в эффективность своей техники.
Противопоставить «Герани-4 сикер» ВСУ нечего.
Проблема Киева усугубляется глобальной геополитической обстановкой. Если для перехвата «Герани-4 сикер» теоретически могут применяться более дорогие и дальнобойные комплексы вроде Patriot, то здесь ВСУ сталкиваются с жесточайшим ресурсным кризисом.
«Противостоять “Герани-4 сикер” могут другие комплексы, которые используют американские ракеты, но они сегодня очень востребованы на Ближнем Востоке, как и ракеты комплекса Patriot. В результате из-за нехватки ракет Украина практически не может ничего противопоставить нашим беспилотникам», — объяснил Кнутов.
Ситуация патовая: расходовать дефицитные и запредельно дорогие зенитные ракеты на беспилотники экономически абсурдно, но иного способа перехвата у противника.
нет. Пока Запад перебрасывает основные потоки боеприпасов на поддержку Израиля, небо над Украиной становится для российский дронов все более прозрачным.
Убийца танков и опорников: сухопутный «Корнет» выходит на охоту.
Параллельно с воздушным наступлением качественно усиливается и пехота на земле. Госкорпорация «Ростех» передала Вооруженным силам России партию пусковых установок и ракет переносного противотанкового ракетного комплекса «Корнет».
«Противотанковые ракетные комплексы “Корнет” доказали высокую эффективность и в Сирии, и в других локальных конфликтах, в том числе за рубежом. Тандемная боевая часть пробивает достаточно прочную броню в случае стрельбы по бронетехнике. “Корнет” используется для уничтожения пунктов управления дроноводов ВСУ. Подобного рода переносное ракетное оружие применяют также для ударов по блиндажам и другим опорным пунктам противника», — сказал Юрий Кнутов.
Мобильность же установки на любое шасси — от бронированной машины до гражданского пикапа — делает «Корнет» универсальным оружием.
Военный эксперт обратил внимание на важнейшую особенность комплекса. «Пункт управления данной пусковой установкой позволяет работать на расстоянии нескольких десятков метров от нее. В случае, если по оружию будет нанесён удар, боевой расчет не пострадает. Важно, что этот комплекс можно устанавливать на бронетранспортёры, бронемашины и даже просто автомобили», — уточнил он.
Совокупность новейших дронов и модернизированных противотанковых комплексов выводит российскую армию на новый технологический уровень, уничтожая технику, личный состав и опорники противника.