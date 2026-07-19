В омском аэропорту задерживаются рейсы в Москву и Санкт-Петербург

Утром 19 июля в омском аэропорту изменилось время отправления двух рейсов. Это следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.
Самолёт авиакомпании «Россия» по маршруту Омск — Москва должен был вылететь в 07:05. Отправление рейса FV6142 перенесли на 10:20. Таким образом, задержка составит 3 часа 15 минут. Регистрация пассажиров уже завершена.
Также позже расписания отправится самолёт авиакомпании «Северный ветер» в Санкт-Петербург. Рейс КЛ308 планировали выполнить в 08:40, однако его отложили до 10:20. Пассажиры ожидают вылета на 1 час 40 минут дольше.
Кроме того, ранее утром с опозданием отправились несколько самолётов в Москву и Шарм-эль-Шейх. Причины изменений в расписании на онлайн-табло не указаны.