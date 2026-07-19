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«Не в состоянии их купить»: кандидат в президенты Бразилии обещает обеспечить женщин телефонами

Кандидат в президенты Бразилии хочет обеспечить женщин телефонами и интернетом.

Источник: Комсомольская правда

В Бразилии в октябре пройдут президентские выборы. Претендующий на пост главы государства политик Флавиу Болсонару в случае победы пообещал обеспечить телефонами и интернетом всех малоимущих женщин в Бразилии. Так он сказал в видеообращении в соцсети Х.

Сенатор отметил, что уже провел работу для осуществления задуманного. По его словам, мобильные операторы в стране заинтересованы помочь правительству обеспечить связью 70 миллионов женщин.

«Мы обсуждаем в рамках предвыборной кампании предоставление самих мобильных телефонов людям, которые не в состоянии их купить», — пояснил Флавиу Болсонару.

Его отца — бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару — арестовали в ноябре 2025 года. Он попытался снять электронный браслет. Ранее, в сентябре, его приговорили к 27 годам тюрьмы за подготовку госпереворота.

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