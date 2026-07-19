«Не в состоянии их купить»: кандидат в президенты Бразилии обещает обеспечить женщин телефонами

В Бразилии в октябре пройдут президентские выборы. Претендующий на пост главы государства политик Флавиу Болсонару в случае победы пообещал обеспечить телефонами и интернетом всех малоимущих женщин в Бразилии. Так он сказал в видеообращении в соцсети Х.