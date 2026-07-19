«Цветок любви» распустился в Ботаническом саду Амурска

В тропической оранжерее Амурска распустился «цветок любви» — гибискус. Как отметили специалисты «Ботанического сада», его цветение сейчас особенно обильное, а потому гости теплицы смогут увидеть настоящий праздник красок, уточняет ИА «Хабаровский край сегодня».
— Это удивительное растение окутано множеством легенд. Его часто называют «цветком любви» и символом женской красоты. На Гавайях девушки украшают им волосы, чтобы подчеркнуть свою нежность, а в Индии без этих ярких бутонов не обходится ни одна свадьба, — отметили в МБУК «Центр досуга “Ботанический сад”.
Однако каждый цветок живет всего один день, поэтому желающим увидеть красоту растения лучше поторопиться.
К слову, бытует мнение, гибискус — это еще и мощный магнит для успеха:
— Считается, что он помогает раскрыть творческий потенциал, заряжает энергией для новых свершений и даже притягивает финансовое благополучие, — подметили специалисты оранжереи.