«Цветок любви» распустился в Ботаническом саду Амурска

— Это удивительное растение окутано множеством легенд. Его часто называют «цветком любви» и символом женской красоты. На Гавайях девушки украшают им волосы, чтобы подчеркнуть свою нежность, а в Индии без этих ярких бутонов не обходится ни одна свадьба, — отметили в МБУК «Центр досуга “Ботанический сад”.