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«Цветок любви» распустился в Ботаническом саду Амурска

Каждый цветок гибискуса живет всего один день.

Источник: Хабаровский край сегодня

В тропической оранжерее Амурска распустился «цветок любви» — гибискус. Как отметили специалисты «Ботанического сада», его цветение сейчас особенно обильное, а потому гости теплицы смогут увидеть настоящий праздник красок, уточняет ИА «Хабаровский край сегодня».

— Это удивительное растение окутано множеством легенд. Его часто называют «цветком любви» и символом женской красоты. На Гавайях девушки украшают им волосы, чтобы подчеркнуть свою нежность, а в Индии без этих ярких бутонов не обходится ни одна свадьба, — отметили в МБУК «Центр досуга “Ботанический сад”.

Однако каждый цветок живет всего один день, поэтому желающим увидеть красоту растения лучше поторопиться.

К слову, бытует мнение, гибискус — это еще и мощный магнит для успеха:

— Считается, что он помогает раскрыть творческий потенциал, заряжает энергией для новых свершений и даже притягивает финансовое благополучие, — подметили специалисты оранжереи.