Рекордное количество баллистических ракет запустили по Киеву в ночь на 19 июля

По Киеву было запущено самое большое количество баллистических ракет за все время вооруженного конфликта. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщил Telegram-канал Insider UA.
Уточняется, что за 53 минуты по столице Украины прилетело почти 40 ракет. В городе начались пожары, небо заволокло дымом.
Это число подтвердил мониторинговый ресурс Monitorwar. Аналитики сообщили, что по Киеву и Киевской области отработали тактические ракетные комплексы «Искандер-М» и использовались гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон», передает Lenta.ru.
14 июля в нескольких СМИ сообщили, что Киев окутало густым дымом после ночных взрывов: на складах в двух локациях произошел сильный пожар.
В Минобороны РФ заявили, что ночью российские войска нанесли групповые удары по объектам военной инфраструктуры в Киеве. В результате поражены предприятия военной промышленности, участвующие в разработке и производстве ракет различного типа и беспилотников.
Кроме того, 6 июля в городе Вишневое Киевской области открыли пункты эвакуации после серии взрывов. Власти предупредили жителей об угрозе повторной детонации взрывоопасных предметов и призвали не выходить на улицу.