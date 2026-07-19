В Бодайбинском районе открыли проезд для автомобилей через реку Векша

Тем временем в Бодайбинском и Мамско Чуйском районах сохраняется напряжённая гидрологическая обстановка. По данным Иркутского УГМС, пик паводка в районе Бодайбо ожидается в ночь с 18 на 19 июля, в районе посёлка Мама — 19—20 июля . Уровень воды в Витиме уже превысил критические отметки: в Бодайбо он достиг 1216 см (при норме 1170 см), в районе Мамы — 1504 см (при норме 1300 см). После пика прогнозируется спад, но превышение неблагоприятных отметок сохранится.