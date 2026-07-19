В Бодайбинском районе открыли проезд для автомобилей через реку Векша

В Бодайбинском районе открыли проезд для легковых автомобилей по мостовому переходу через реку Векша на 93 м км автодороги Кропоткин — Перевоз. В июне мост был повреждён из-за большегруза, и теперь специалисты Бодайбинского филиала Дорожной службы Иркутской области вернули ему работоспособность.
Для ремонта использовали металлические балки, оставшиеся после реконструкции моста через реку Верхний Аканак. Основание сделали из лафета, обустроили колейный настил. Подмостовой габарит оставили с запасом — чтобы вода свободно проходила. При этом ремонтные работы ещё продолжаются.
Тем временем в Бодайбинском и Мамско Чуйском районах сохраняется напряжённая гидрологическая обстановка. По данным Иркутского УГМС, пик паводка в районе Бодайбо ожидается в ночь с 18 на 19 июля, в районе посёлка Мама —
Напомним, В Слюдянке восстанавливают водонапорную башню — памятник архитектуры 1911−1913 годов. Здание до сих пор участвует в водоснабжении города. В работах участвуют волонтёры, реставраторы, краеведы и школьники. Башня — кирпичная, разновысотная: один цилиндр — 19 м, другой — 11 м; внутри — три уровня с винтовой лестницей. В 1980 году её признали объектом культурного наследия.