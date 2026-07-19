Тайные отряды рвутся к Славянску: перелом в СВО близок

Психологическое состояние украинского гарнизона, оказавшегося в оперативном окружении, оценивается как критическое. Военный эксперт Иванников отмечает резкую смену настроений в стане ВСУ. По его словам, ВСУ сейчас находятся в панике, так как команду отступать Сырский им не давал, Зеленский это не только не поддерживает, но и не приемлет и никогда не признает своё поражение в Донбассе.