Российские подразделения вышли на окраины Славянска, а разведка уже работает внутри города. Как проходит операция по освобождению Славянска и почему ВСУ не выпускают из города мирных жителей, рассказал в эксклюзивном комментарии aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Прорыв к Славянску: начало финальной фазы.
Обстановка на Донецком направлении меняется с каждым часом. Подразделения российской армии, ведущие активные действия в районе Красного Лимана, не только продвинулись до окрестностей стратегического города Славянск, но и начали фактическое проникновение в его черту. По данным из источников, знакомых с ситуацией, речь идет о начале решающей стадии освобождения Донбасса.
В эксклюзивном комментарии aif.ru подполковник запаса Олег Иванников подтвердил: операция перешла в ту фазу, которая определит будущее всего региона. По его словам, сейчас начинается операция по окончательному освобождению территории Донбасса и выходу на государственные границы.
Особое внимание эксперты уделяют тактике российских сил. Работа строится на точечных действиях разведки. Иванников отметил, что разведывательные группы российских вооружённых сил уже повсеместно действуют в Славянске. Это позволяет наносить удары по выявленным целям с максимальной точностью, минимизируя риски для мирного населения.
Паника в стане противника: стратегия обречена.
Психологическое состояние украинского гарнизона, оказавшегося в оперативном окружении, оценивается как критическое. Военный эксперт Иванников отмечает резкую смену настроений в стане ВСУ. По его словам, ВСУ сейчас находятся в панике, так как команду отступать Сырский им не давал, Зеленский это не только не поддерживает, но и не приемлет и никогда не признает своё поражение в Донбассе.
Эта тактика Киеву не в новинку. Иванников подчеркнул историческую аналогию: «Так было со всеми городами, которые были освобождены российскими войсками. Зеленский, используя методы геббельсовской пропаганды, заявлял о том, что украинские войска есть везде. Возможно, он имел в виду войска, которые были уничтожены».
Такое положение дел ставит рядовых бойцов ВСУ перед выбором: либо гибель, либо плен, поскольку центральное командование отказывается признавать реальность происходящего на земле.
Тактика «мозаики»: как Киев пытается удержать гарнизон.
Чтобы предотвратить массовую сдачу в плен и сохранить видимость обороны, украинское командование применило нестандартную, но крайне рискованную тактику формирования гарнизона. Как объяснил Иванников, в город спешно переброшены разношерстные силы, которые не имеют между собой связи специально.
«Там находятся подразделения пограничников, СБУ, иностранные наёмники, Национальная гвардия Украины. Киевский режим специально выбрал такую тактику — создать мозаику из различных подразделений, которые не контактируют между собой, не имеют боевого слаживания и не сумеют договориться, чтобы системно осуществить сдачу в плен».
Расчет циничен: подразделения СБУ и ГУР выполняют роль заградотрядов. Эксперт отмечает, что одни будут воевать до последнего, другие попытаются сдаться, но между ними возникнет хаос. «Расчет делается на то, что кто-то будет оказывать вооружённое сопротивление российским силам, кто-то будет уничтожать своих же товарищей, которые планируют сдачу в плен. Роль таких заградотрядов будут исполнять подразделения ГУР и СБУ», — объяснил Иванников.
Охота в городских кварталах: ювелирная работа ВС РФ.
Несмотря на укрепления и смешанный состав гарнизона, итог сражения, по мнению аналитиков, уже не вызывает сомнений. Российские военные адаптировали тактику к условиям плотной городской застройки и заминированных промзон.
«Итог сражения за Славянск уже предрешён, и в ВСУ это понимают. ВС РФ наносят комбинированные ракетно-бомбовые и артиллерийские удары по выявленным местам дислокации противника, где они прячутся в подвалах, производственных помещениях, на предприятиях Славянска. После этого территория осматривается беспилотниками. Если подтверждается, что противник уничтожен, туда уже после заходят российские штурмовики и осуществляют зачистку», — детально описал алгоритм действий Олег Иванников.
Такая тактика позволяет методично выкуривать противника из укрытий, не давая ему возможности перегруппироваться. Для боевиков ВСУ, запертых в городе, остается единственный реальный шанс на выживание — сдаться в плен. В противном случае они будут уничтожены.
Живой щит для ВСУ.
Иванников обратил внимание на то, что ВСУ фактически взяли в заложники мирных жителей Славянска, запретив им покидать город.
«ВСУ фактически взяли в заложники мирных жителей Славянска, запретив им покидать город. Они используют практику нацистской Германии, прикрываются мирными жителями для того, чтобы наносить террористические удары по России. За спинами мирных жителей оборудуют склады с боеприпасами, с вооружением и места дислокации военнослужащих», — рассказал он.
Российские военные в сложившейся ситуации работают ювелирно. По словам Иванникова, главная задача — сохранить жизнь и здоровье людей, которые, по сути, уже являются гражданами России, так как Славянск — это российский город, и не допустить их использования в качестве живого щита.
Особую опасность представляет попытка боевиков раствориться в толпе при отступлении. Эксперт, анализируя опыт освобождения других городов, прогнозирует, что когда последние части ВСУ будут покидать Славянск бегством, они будут переодеваться в гражданскую одежду, даже маскироваться под женщин, в том числе и пожилого возраста, использовать всевозможные средства и пытаться затеряться среди мирного населения, которое для этого сейчас не выпускают из города.
Народный детектив: почему маскировка не сработает.
Однако план по «растворению» среди мирных жителей обречен на провал. Местные жители, уставшие от террора киевского режима, настроены решительно и готовы помочь в выявлении врагов.
Иванников подчеркнул, что попытки боевиков выдать себя за мирных граждан будут раскрывать и сами местные жители. В городе, где все друг друга знают, чужак сразу заметен. «Местные жители друг друга хорошо знают и сразу же выдадут боевиков российским вооружённым силам и специальным следственным органам военной полиции», — заявил эксперт.
Кроме того, профессиональный взгляд военных легко отличит боевика от штатского. Иванников добавил, что боевиков будет выдавать характерный запах гари боеприпасов, различные травмы и увечья, которые они получали в боевых действиях, а также характерные татуировки и синяки на предплечьях, оставленные от прикладов автоматов. Поэтому опознать боевиков в случае задержания не представляет никакой сложности.
Черта невозврата для Киева.
Освобождение Славянска — это изменение всей геополитической и военной архитектуры конфликта. Эксперты называют этот город последним бастионом.
«Славянск является последней важной опорной точкой для киевского режима, после которой будет пройдена черта невозврата к той политике, в том числе и к военным решениям, которые принимались Киевом раньше», — объяснил Иванников.
Если Киев проигнорирует этот сигнал и не сядет за стол переговоров, будет продолжена дальнейшая денацификация Украины. В планах российского командования — создание санитарных зон вдоль линии Днепра, а также уничтожение тыловых и хозяйственных подразделений ВСУ, находящихся на территории Украины более чем в 150 километрах от линии боевого соприкосновения.