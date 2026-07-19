Колымские горняки добыли 24 тонны золота за полгода

Губернатор Магаданской области Сергей Носов поздравил работников горнодобывающей отрасли с профессиональным праздником. В своём обращении он отметил, что металлургия — дело сильных и надёжных, где не бывает случайных людей. За каждой плавкой, каждой тонной стали и драгоценного металла стоят мастерство, дисциплина и ответственность за общий результат. Именно так складываются традиции, которые передаются из поколения в поколение, сообщает официальный канал главы региона. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.