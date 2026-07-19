Колымские горняки добыли 24 тонны золота за полгода

Губернатор Магаданской области Сергей Носов поздравил работников горнодобывающей отрасли с профессиональным праздником. В своём обращении он отметил, что металлургия — дело сильных и надёжных, где не бывает случайных людей. За каждой плавкой, каждой тонной стали и драгоценного металла стоят мастерство, дисциплина и ответственность за общий результат. Именно так складываются традиции, которые передаются из поколения в поколение, сообщает официальный канал главы региона. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В правительстве Магаданской области подчеркнули, что к своему профессиональному празднику колымские горняки подошли с достойным результатом. За первое полугодие 2026 года предприятия региона добыли 24 тонны золота и порядка 200 тонн серебра. Это подтверждает высокий уровень развития горнодобывающей отрасли на Колыме.
Работники горнодобывающей отрасли не намерены останавливаться на достигнутом. До 2035 года в Магаданской области планируют увеличить добычу золота на 30 тонн. Всего на территории региона разведкой и добычей полезных ископаемых занимаются около 500 недропользователей. Это серьёзный кадровый и производственный потенциал для дальнейшего развития отрасли.
— С праздником, уважаемые металлурги и горняки! — обратился к работникам отрасли Сергей Носов.
Губернатор пожелал всем, чья жизнь связана с добычей и переработкой полезных ископаемых, сил, здоровья и новых трудовых побед. Правительство Магаданской области продолжит поддерживать развитие горнодобывающего комплекса и создавать условия для привлечения инвестиций в отрасль.
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