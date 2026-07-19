В ОП рассказали об августовском перерасчете пенсий работающим пенсионерам

«Социальный фонд России 1 августа пересчитает страховую пенсию по старости работающим пенсионерам. Перерасчет будет осуществлен тем пенсионерам, за кого в 2025 году работодатели отчисляли страховые взносы. Независимо от того, продолжает пенсионер работать в 2026 году или уже уволился, существенное условие — наличие страховых взносов за 2025 год», — отметил эксперт.