В ОП рассказали об августовском перерасчете пенсий работающим пенсионерам

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Соцфонд России 1 августа проведет ежегодный перерасчет страховой пенсии по старости работающим пенсионерам — с учетом взносов за 2025 год. Об этом рассказал ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.
«Социальный фонд России 1 августа пересчитает страховую пенсию по старости работающим пенсионерам. Перерасчет будет осуществлен тем пенсионерам, за кого в 2025 году работодатели отчисляли страховые взносы. Независимо от того, продолжает пенсионер работать в 2026 году или уже уволился, существенное условие — наличие страховых взносов за 2025 год», — отметил эксперт.
Общественник подчеркнул, что обращаться в Соцфонд не потребуется. Перерасчет проводится автоматически, так как работодатели передают сведения о страховых взносах и стаже сотрудников в составе обязательной отчетности.
«На основании этих данных СФР определяет количество пенсионных коэффициентов (баллов), заработанных каждым работающим пенсионером за предыдущий год, после чего пересчитывает размер пенсии», — пояснил Машаров.