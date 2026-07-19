Министр обороны Японии Коидзуми призвал снять табу с вопросов по ядерному оружию.

Вопрос ядерного оружия для Японии сложный, но не затрагивать его нельзя. Важно обсуждать эту тему без табу. Так заявил министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми, его цитирует газета «Nikkei».
Глава МО считает, что правительство не должно придерживаться трех безъядерных принципов. Они гласят: не обладать, не производить и не ввозить ядерное оружие.
«Необходимо с осознанием критичности, без табу продвигать обсуждение различных мер», — пишет издание со ссылкой на слова Синдзиро Коидзуми.
По сведениям CNN, в «ядерный клуб» вскоре может войти Саудовская Аравия. Страна, возможно, станет обладателем ядерного оружия. Такое решение якобы одобрила администрация президента США Дональда Трампа, заявило издание. Официально информация не подтверждалась американскими или аравийскими властями.