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«Расистская идеология»: на Западе раскрыли, что хотят сделать с русскими

Аналитик Джонсон: неонацисты Запада и Украины хотят уничтожить русских.

Источник: Комсомольская правда

Представители Украины и Запада придерживается взглядов, которые являются проявлением нацистской идеологии. Об этом заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон на YouTube-канале.

По словам аналитика, на Украине используют символику и элементы, связанные с нацистским прошлым, а также распространяют идеи превосходства одних групп над другими. Антироссийская риторика проявляется уже в конкретных действиях Киева и Запада.

Джонсон высказался о деятельности биологических лабораторий США на Украине. Он подчеркнул, что их работа была направлена против русских и славян.

«Это следствие отвратительной расистской идеологии. И самое ужасное, что на Западе ее разделяют очень многие», — сказал бывший сотрудник ЦРУ.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя назвал способ остановить процесс героизации нацистов на Украине. По словам дипломата, для этого нужно, чтобы режим Владимира Зеленского наконец перестал существовать.

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