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60-килограммовую пробку из тряпок удалили из канализации в Волгограде

В Тракторозаводском районе Волгограда коммунальные службы ликвидировали засор в канализационном коллекторе, удалив.

В Тракторозаводском районе Волгограда коммунальные службы ликвидировали засор в канализационном коллекторе, удалив из него около 60 кг спрессованных тряпок, влажных салфеток и три крупных булыжника.

Как сообщили в ресурсоснабжающей организации, сильнейший засор в канализации на улице Льговской специалисты «Концессии водоснабжения» устраняли почти две недели. Однако промывка водой и прочистка трубы с помощью спецтехники ситуацию не спасала. Тогда было решено вскрыть забитый участок канализации, который расположен почти на 8-метровой глубине.

Несмотря на такие сложные работы, почти 5 тысяч жителей района, которые обслуживает коллектор, получали ресурс в полном объеме. Вытекающие на поверхность канализационные стоки постоянно перекачивали с помощью специальной машины. Подача холодной воды была прекращена лишь на время вскрытия трубы. В настоящее время на раскрытом участке монтируют сборный смотровой колодец, позволяющий при необходимости следить за состоянием труб и прочищать их.

Жителей просят бережнее относиться к сетям и не сбрасывать в канализацию бытовые отходы.

Фото «Концессии водоснабжения».