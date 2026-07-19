60-килограммовую пробку из тряпок удалили из канализации в Волгограде

Несмотря на такие сложные работы, почти 5 тысяч жителей района, которые обслуживает коллектор, получали ресурс в полном объеме. Вытекающие на поверхность канализационные стоки постоянно перекачивали с помощью специальной машины. Подача холодной воды была прекращена лишь на время вскрытия трубы. В настоящее время на раскрытом участке монтируют сборный смотровой колодец, позволяющий при необходимости следить за состоянием труб и прочищать их.