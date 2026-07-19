Курсирующий по Сибири электропоезд получил официальное «птичье» название

Также пассажиры выбрали имя и для электропоездов серии ЭП3Д — теперь они носят официальное название «Зарянка». Его поддержали 32,5% участников голосования, оставив позади варианты «Юрок», «Щегол» и «Ремез». Эти поезда работают на маршрутах от Поволжья и южных регионов до Дальнего Востока.