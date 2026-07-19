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Курсирующий по Сибири электропоезд получил официальное «птичье» название

Электропоезда серий ЭП2ДМ и ЭП2Д получили официальное название «Скворец». Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Источник: РЖД

Название выбрали пассажиры в результате голосования. Так, вариант «Скворец» набрал 33,6% голосов, опередив названия «Грач», «Лазоревка» и «Королек».

Такие составы курсируют в Центральной России, на Северо-Западе, Урале, в Поволжье и Сибири. В Санкт-Петербурге они работают, в частности, на маршруте Сестрорецк — Финляндский вокзал.

Также пассажиры выбрали имя и для электропоездов серии ЭП3Д — теперь они носят официальное название «Зарянка». Его поддержали 32,5% участников голосования, оставив позади варианты «Юрок», «Щегол» и «Ремез». Эти поезда работают на маршрутах от Поволжья и южных регионов до Дальнего Востока.

Таким образом, семейство поездов, названных в честь птиц, пополнилось двумя новыми именами. Ранее в него уже вошли «Сапсан», «Ласточка», «Орлан», «Финист» и «Буревестник».

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