Две домашние плантации конопли накрыли полицейские в Хабаровском крае

Полицейские обнаружили две домашние плантации конопли в Ульчском и Бикинском районах Хабаровского края. В общей сложности у местных жителей изъяли 85 кустов наркосодержащих растений, сообщили в УМВД России по региону.
В Ульчском районе сотрудники полиции задержали ранее судимого 33-летнего мужчину. На придомовом участке он выращивал 51 куст конопли, регулярно ухаживая за посадками и создавая условия для их дальнейшего роста.
Ещё одну плантацию нашли во дворе 59-летнего жителя Бикинского района. Мужчина рассказал, что весной посеял семена, а затем поливал растения, пропалывал грядки и прищипывал верхушки. Во время обыска оперативники изъяли 34 куста с явными признаками культивации.
Оба задержанных утверждали, что выращивали коноплю для собственного употребления и не собирались её продавать. Однако сам факт культивирования наркосодержащих растений стал основанием для возбуждения уголовных дел.
Мужчин подозревают в незаконном выращивании растений, содержащих наркотические вещества. Им грозит до двух лет лишения свободы, на время следствия оба находятся под подпиской о невыезде. Изъятую коноплю уничтожат после решения суда.