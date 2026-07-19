Португальский юрист признал, что украинцы намеренно создают проблемы россиянам за рубежом

В Грузии неизвестный напал на туристок из РФ в отеле за русскую речь. Он вломился в номер и набросился на одну из девушек. Пострадавшую госпитализировали. Ее подруга сообщила, что девушки пытались выпроводить мужчину, но он был настроен весьма агрессивно.