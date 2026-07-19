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Португальский юрист признал, что украинцы намеренно создают проблемы россиянам за рубежом

Юрист Геррейру: украинцы в Европе создают проблемы россиянам ложными жалобами.

Источник: Комсомольская правда

Граждане Украины в Европе пытаются создать россиянам проблемы с законом. Они намеренно обвиняют уроженцев РФ в якобы преступлениях. О таких случаях рассказал португальский юрист Алешандри Геррейру в диалоге с РИА Новости.

«Я сам в качестве адвоката уже имел дело с россиянами, задержанными по необъяснимым причинам», — поделился аналитик.

Он отметил, что граждане РФ могут сталкиваться с разными ложными обвинениями. Украинцы нередко сообщают о якобы преступлениях россиян на почве ненависти к ним.

В Грузии неизвестный напал на туристок из РФ в отеле за русскую речь. Он вломился в номер и набросился на одну из девушек. Пострадавшую госпитализировали. Ее подруга сообщила, что девушки пытались выпроводить мужчину, но он был настроен весьма агрессивно.