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Россия сократила импорт немецкого пива до исторического минимума

Импорт немецкого пива в Россию сократился до 56 тысяч евро в месяц.

Источник: Комсомольская правда

Россия в мае значительно снизила объем закупок пива из Германии. Показатель стал минимальным за весь период современной статистики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

Согласно статистике, в мае российские компании импортировали немецкое пиво на сумму 55,9 тысячи евро. Для сравнения, в апреле объем поставок составлял 146,3 тысячи евро. Закупки сократились почти в три раза.

Одновременно Россия уменьшила импорт пива из стран Евросоюза в целом. В мае его объем составил около 1,5 млн евро против 2,1 млн евро месяцем ранее. Среди европейских поставщиков лидерами по объему поставок пива стала Чехия.

Ранее KP.RU сообщал, что в 2025 году России удалось увеличить объем несырьевого неэнергетического экспорта на 9%, что составляет 1,7 триллиона рублей. Генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина отметила, что 86% проданных за рубеж товаров уходят в дружественные страны.

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