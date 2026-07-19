Россия сократила импорт немецкого пива до исторического минимума

Россия в мае значительно снизила объем закупок пива из Германии. Показатель стал минимальным за весь период современной статистики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.
Согласно статистике, в мае российские компании импортировали немецкое пиво на сумму 55,9 тысячи евро. Для сравнения, в апреле объем поставок составлял 146,3 тысячи евро. Закупки сократились почти в три раза.
Одновременно Россия уменьшила импорт пива из стран Евросоюза в целом. В мае его объем составил около 1,5 млн евро против 2,1 млн евро месяцем ранее. Среди европейских поставщиков лидерами по объему поставок пива стала Чехия.
Ранее KP.RU сообщал, что в 2025 году России удалось увеличить объем несырьевого неэнергетического экспорта на 9%, что составляет 1,7 триллиона рублей. Генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина отметила, что 86% проданных за рубеж товаров уходят в дружественные страны.