В двух ДТП на трассе «Колыма» погиб мотоциклист и пострадал пожилой водитель

Первое ДТП произошло в районе 2004 километра трассы. 30-летняя женщина за рулём автомобиля «Хонда ЦР-В» при повороте налево не уступила дорогу мотоциклу «Кавасаки» под управлением 31-летнего мужчины, который двигался по главной дороге. В результате столкновения водитель мотоцикла получил тяжёлые травмы и был госпитализирован. Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался в больнице.