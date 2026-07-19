В двух ДТП на трассе «Колыма» погиб мотоциклист и пострадал пожилой водитель

Вечером 18 июля на федеральной автомобильной дороге «Колыма» произошли два дорожно-транспортных происшествия с интервалом в 45 минут. В первой аварии погиб 31-летний мотоциклист, во второй пострадал 72-летний водитель внедорожника, сообщает Госавтоинспекция Магаданской области. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Первое ДТП произошло в районе 2004 километра трассы. 30-летняя женщина за рулём автомобиля «Хонда ЦР-В» при повороте налево не уступила дорогу мотоциклу «Кавасаки» под управлением 31-летнего мужчины, который двигался по главной дороге. В результате столкновения водитель мотоцикла получил тяжёлые травмы и был госпитализирован. Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался в больнице.
Второе ДТП произошло спустя 45 минут на 1994 километре трассы. 72-летний водитель внедорожника «Тойота Лэнд Крузер Прадо» выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем «Тойота Хайлюкс Сурф» под управлением 26-летнего мужчины. В результате аварии пожилой водитель получил травмы и был доставлен в больницу бригадой скорой помощи. Водитель второго автомобиля не пострадал.
Госавтоинспекция Магаданской области призывает водителей быть предельно внимательными на дорогах, особенно в тёмное время суток, строго соблюдать правила обгона и манёвра, а также уступать дорогу транспортным средствам, пользующимся преимущественным правом проезда. Обстоятельства обеих аварий выясняются.
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