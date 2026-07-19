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Актриса Анна Снаткина опубликовала фото с тренировки дочери-гимнастки

Актриса Анна Снаткина разместила на своей странице в соцсети фото с тренировки своей тринадцатилетней дочери Вероники.

Актриса Анна Снаткина разместила на своей странице в соцсети фото с тренировки своей тринадцатилетней дочери Вероники.

На снимках спортсменка выполняет сложный гимнастический элемент.

Поклонники артистки написали много комплиментарных комментариев, отметив гибкость, собранность и отличную физическую форму звездной наследницы: «Красавица! Не удивительно с такими генами!»; «Как хочется посмотреть видео с выступления!»; «Какая красота! Восторг!».

Вероника несколько лет профессионально занимается художественной гимнастикой и совмещает регулярные тренировки с учебой. Спорт хорошо знаком и самой Снаткиной: в детстве она тринадцать лет занималась спортивной гимнастикой и аэробикой, получила первый взрослый разряд и стала мастером спорта по спортивной аэробике.

Вероника родилась в браке Снаткиной с шоуменом Виктором Васильевым.

Также на днях актриса Виктория Толстоганова показала своих троих детей. Она сняла на фото сыновей и дочь во время прогулки по историческому городу Корфу. Артистка разместила семейный снимок на своей странице в социальной сети.