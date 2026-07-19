Актриса Анна Снаткина опубликовала фото с тренировки дочери-гимнастки

Вероника несколько лет профессионально занимается художественной гимнастикой и совмещает регулярные тренировки с учебой. Спорт хорошо знаком и самой Снаткиной: в детстве она тринадцать лет занималась спортивной гимнастикой и аэробикой, получила первый взрослый разряд и стала мастером спорта по спортивной аэробике.