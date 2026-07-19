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Бастрыкин поручил проверить некачественное жилье переселенцев в Прикамье

Жильцам из аварийных домов предоставили квартиры с трещинами и протекающей крышей.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела, возбужденного по факту нарушения прав граждан при переселении из аварийного жилья. Обращение к руководителю ведомства поступило через Информационный центр.

В прошлом году льготникам из города Чайковского в Пермском крае были предоставлены новые квартиры в новостройке на улице Кочетова. Однако вскоре после заселения в процессе эксплуатации были выявлены многочисленные строительные дефекты: повреждена и протекает кровля, на фасаде здания образовались трещины, а потолочные покрытия осыпаются.

Жалобы жильцов в разные инстанции не принесли результатов и в Следственном управлении СК России по Пермскому краю возбудили уголовное дело.

— Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Пермскому краю Валерию Сафонову представить подробный доклад о ходе расследования и работе по восстановлению нарушенных прав граждан, — говорится в сообщении пресс-службы.