Бастрыкин поручил проверить некачественное жилье переселенцев в Прикамье

В прошлом году льготникам из города Чайковского в Пермском крае были предоставлены новые квартиры в новостройке на улице Кочетова. Однако вскоре после заселения в процессе эксплуатации были выявлены многочисленные строительные дефекты: повреждена и протекает кровля, на фасаде здания образовались трещины, а потолочные покрытия осыпаются.