Власти объяснили, почему с карты Беларуси исчезают деревни, хутора и поселки

В июне 2026 года прекратили свое существование 15 населенных пунктов Беларуси. Процесс затронул три области. Прежде всего — Витебскую, которая потеряла 13 точек на карте. Речь идет про Шарковщинский район (деревни Дубники, Изабелино, Пестуны, Ятелевщина, а также хутора: Гузоватка, Красная Горка, Липово, Муращина, Тёплая Гора) и Поставщину (две деревни — Алашковщина и Мацковичи, два хутор — Ериново и Подсосна).
В Брестской области перестала существовать деревня Кривое Село в Ляховичском районе, а в Гомельской — поселок Кручполье в Рогачевском районе.
Госкомимущество пояснило происходящее:
«Это естественный процесс, связанный с демографическими тенденциями и оптимизацией административно-территориального устройства — деревни и хутора, в которых уже никто не проживает, исключаются из учетных данных».