Власти объяснили, почему с карты Беларуси исчезают деревни, хутора и поселки

В июне 2026 года прекратили свое существование 15 населенных пунктов Беларуси. Процесс затронул три области. Прежде всего — Витебскую, которая потеряла 13 точек на карте. Речь идет про Шарковщинский район (деревни Дубники, Изабелино, Пестуны, Ятелевщина, а также хутора: Гузоватка, Красная Горка, Липово, Муращина, Тёплая Гора) и Поставщину (две деревни — Алашковщина и Мацковичи, два хутор — Ериново и Подсосна).