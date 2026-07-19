Выплаты по ОСАГО в России вырастут на 10%

По оценке Центробанка, в результате нововведений средняя выплата по ОСАГО вырастет на 10%. Однако, как уточняют в Российском союзе автостраховщиков, новые правила начнут реально применяться с 19 сентября, когда обновят справочники. По отдельным маркам машин, где есть сложности с поставками, рост выплат может достигать 30−40%.