Выплаты по ОСАГО в России вырастут на 10%

С 11 июля в России вступили в силу новые правила расчета стоимости ремонта по ОСАГО. Изменения утвердил Центробанк, они касаются порядка формирования справочников средней стоимости запчастей и материалов, которыми руководствуются страховщики.
Главное нововведение — при расчете средней стоимости запчастей из выборки исключат аналоги, которые на 70% и более дешевле оригинальных деталей. Раньше порог составлял 80%, и слишком дешевые запчасти занижали среднюю цену. Также среднюю стоимость расходных материалов теперь будут определять без учета скидок, сообщает телеканал «Саратов 24».
Еще одно изменение касается одноразовых деталей — уплотнителей, наклеек, клипс. Теперь страховщики будут включать их стоимость в ремонт полностью, тогда как раньше действовал лимит не более 2% от цены заменяемых запчастей.
По оценке Центробанка, в результате нововведений средняя выплата по ОСАГО вырастет на 10%. Однако, как уточняют в Российском союзе автостраховщиков, новые правила начнут реально применяться с 19 сентября, когда обновят справочники. По отдельным маркам машин, где есть сложности с поставками, рост выплат может достигать 30−40%.
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