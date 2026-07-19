В 10 школах Челябинской области с нового учебного года будут ставить оценки за поведение

Что касается учебной активности, то это подразумевает готовность к урокам, выполнение домашних заданий и конструктивную обратную связь с учителем и одноклассниками. Активное участие в школьных мероприятиях, среди прочего, подразумевает занятия «Разговоры о важном», «Россия — мои горизонты» и проекты «Движения первых».