В 10 школах Челябинской области с нового учебного года будут ставить оценки за поведение, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«Определен перечень из десяти образовательных организаций, готовых к участию в “пилотном” проекте. Эти школы представляют девять муниципальных образований, что обеспечивает широкую географию и репрезентативность будущих результатов», — прокомментировали в Минобрнауки региона.
Напомним, при выставлении оценки за поведение будут учитывать соблюдение дисциплины, социальное взаимодействие, личностные качества, учебную активность и участие в школьных мероприятиях и проектах.
Под дисциплинированностью понимается отсутствие нарушений правил во время уроков. В числе проступков перечислены опоздания, разговоры вне темы, использование мобильных телефонов. Также на оценку повлияет следование распорядку школы во внеурочное время.
Социальное взаимодействие, в свою очередь, подразумевает умение ученика работать в команде, разрешать конфликты и проявлять эмпатию.
Среди личностных качеств, которые скажутся на оценке, чиновники выделили ответственность, заботу о школьном имуществе и участие в общественно полезном труде.
Что касается учебной активности, то это подразумевает готовность к урокам, выполнение домашних заданий и конструктивную обратную связь с учителем и одноклассниками. Активное участие в школьных мероприятиях, среди прочего, подразумевает занятия «Разговоры о важном», «Россия — мои горизонты» и проекты «Движения первых».