«Мордой» не вышла? Почему Фаину Раневскую не хотели брать замуж

Играя в одном из первых своих театров, Фаина без памяти влюбилась в актёра-красавца, имя которого история не сохранила. Однажды он напросился к девушке в гости, и актриса на радостях спустила всю небольшую зарплату на новое платье и вино. Но в назначенный час кавалер явился не один, а с некой красоткой, и попросил Раневскую «погулять пару часов». Много лет спустя Фаина Георгиевна скажет, что это была первая и последняя любовь в её жизни.