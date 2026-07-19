«Мордой» не вышла? Почему Фаину Раневскую не хотели брать замуж

«С твоей мордой — только в актрисы!» Таким язвительным комментарием состоятельный таганрожец Гирш Фельдман встретил известие о том, что его дочь — будущая звезда Фаина Раневская — решила ехать в столицу и поступать в театральную школу.
Возможно, горькие слова отец сказал Фаине потому, что хотел уберечь её от провала. Однако до конца своих дней легендарная Ляля не простила ему жестокость этой фразы. Несмотря на бешеную популярность, личная жизнь Раневской не сложилась, и в последние годы единственным по-настоящему близким существом для неё был пёс по кличке Мальчик. Народная артистка СССР ушла из жизни 19 июля 1984 года после инфаркта и пневмонии, не дожив всего месяц до 88-летия. Какой она запомнилась зрителям и поклонникам, выяснил rostov.aif.ru.
Считала себя неуклюжей.
Семья, где в августе 1886 года родилась и выросла Фанни Фельдман (настоящее имя Фаины Раневской. — Ред.), считалась одной из самых состоятельных в Таганроге. Дети ни в чём не нуждались, но счастья будущей актрисе это не приносило. Фанни сильно комплексовала, потому что заикалась.
При этом артистические способности проявились у девочки уже в четыре года: она мастерски подражала всем — от уличных продавцов до нищих. А вот праздники, даже Новый год, она не любила: родители и гости восхищались старшей сестрой — красавицей Беллой, а Фанни завистливо наблюдала со стороны, считая себя некрасивой и неуклюжей.
Подростком она начала ходить на актёрские курсы, а позже решила ехать покорять столицу. Правда, там театральные школы ей одна за другой отказывали. Пришлось устроиться в частную, но ненадолго — юной таганроженке не хватало денег на оплату обучения.
В 1915-м Фанни подписала контракт с керченской труппой мадам Лавровской. Именно в Керчи родился её легендарный псевдоним. Однажды, когда она выходила из банка, ветер вырвал из её рук деньги, присланные матерью.
«Денег жаль, зато как красиво они улетают», — вздохнула Фанни.
Знакомый, ставший свидетелем этой сцены, воскликнул: «Да вы Раневская! Только она могла так сказать!».
Так актриса взяла псевдоним Раневская, а имя Фанни преобразовала в Фаину. Таким образом она ещё и отдала дань уважения земляку Антону Чехову, подарившему миру одноимённый образ в «Вишнёвом саде».
Небылицы о личной жизни.
Играя в одном из первых своих театров, Фаина без памяти влюбилась в актёра-красавца, имя которого история не сохранила. Однажды он напросился к девушке в гости, и актриса на радостях спустила всю небольшую зарплату на новое платье и вино. Но в назначенный час кавалер явился не один, а с некой красоткой, и попросил Раневскую «погулять пару часов». Много лет спустя Фаина Георгиевна скажет, что это была первая и последняя любовь в её жизни.
Одним из объектов воздыхания Раневской был актёр Василий Качалов. Однажды увидев его в спектакле, Фаина влюбилась и вела себя как фанатка: приходила к нему домой, ждала у ворот МХАТа, писала письма. На очередное письмо актёр ответил… Но место любовной истории уступила крепкая дружба.
Вообще именитой актрисе не раз приписывали романы с коллегами по цеху. Например, довольно популярна версия об отношениях с Василием Меркурьевым, хотя актёры пересекались только на съёмочной площадке «Золушки» (реж. Надежда Кошеверова, Михаил Шапиро, 1947). Возможно, слухи связаны с тем, что Меркурьев и Раневская сыграли супругов — зрители любят «женить» тех, кто показывает любовь в кино.
В пожилом возрасте Фаина говорила: «Как много любви, а в аптеку сходить некому». В силу различных жизненных обстоятельств и личных переживаний наследников у Раневской не осталось.
Дерзкий ответ Брежневу.
Почти за 60 лет карьеры Раневская снялась всего в 25 фильмах. Главных ролей ей не доставалось — чаще всего это были эпизодические образы. Но она играла их так ярко, что сегодня многие ленты помнят лишь благодаря её участию.
Долгое время любимой для советского зрителя оставалась комедия «Подкидыш» (реж. Татьяна Лукашевич, 1939). Среди блестящего состава больше всех запомнилась Ляля в исполнении Фаины Георгиевны. Её реплика «Муля, не нервируй меня!» мгновенно стала крылатой. Фраза буквально преследовала актрису: на улице её то и дело окликали этими словами.
Даже генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, вручая Раневской правительственную награду, не удержался и повторил эту цитату. Звезда экрана парировала: «Леонид Ильич, так ко мне обращаются только мальчишки или хулиганы». Смущённый генсек ответил: «Простите, я вас очень люблю».
А вот картина «Мечта» (реж. Михаил Ромм, 1941) стала едва ли не единственной, где Раневская получила главную роль. И она оказалась не комедийной, а трагической. Актриса воплотила Розу Скороход — властную хозяйку меблированных комнат, шедшую на подлости ради сына-неудачника. Фаина считала эту работу своей любимой и жалела, что подобных ролей в её судьбе больше не было.
Настоящим хитом для зрителя стала сказка «Золушка»: только в первый год проката её посмотрели 18 млн человек! Раневская сыграла деспотичную мачеху. Персонаж откровенно отрицательный, но актриса наделила его такой комичностью, что он затмил многих положительных героев. А крылатое «Крошки мои, за мной!» до сих пор на слуху.
Полюбили зрители и её неповторимый голос. Актриса озвучила два мультфильма: «Сказка о царе Салтане» и «Малыш и Карлсон».
Странности и привычки.
Слава не принесла Раневской богатства. Всю жизнь она жила скромно, без дач, машин и драгоценностей. Однако несмотря на нужду, актриса помогала другим. Даже обворовывающих её домработниц она не сдавала в милицию, а давала им время найти новую работу и провожала чуть ли не с благодарностью.
Невзирая на всесоюзную известность, она ни разу не выезжала за рубеж: загранпаспорт ей так и не выдали. Официально причин не называли, но, по словам близких, власти считали актрису «слишком неконтролируемой». Этого было достаточно для запрета.
Ещё она почти не фотографировалась: большинство снимков сделаны тайком или на сцене. Дело в том, что Фаина не хотела быть «зафиксированной» в одном возрасте. Жизнь для неё была движением, а не застывшим кадром. И, несмотря на скептицизм, боялась пятницы 13-го: в этот день не выходила из дома и не начинала новых дел.
Любила Раневская предаваться мечтам. Представляла, как встречает ожившего Пушкина, говорит ему о своей любви и восхищении. А он, по её словам, с доброй усмешкой отвечает: «Ну как ты мне надоела со своей любовью!».
От одиночества Фаину Георгиевну спас пёс по кличке Мальчик. Она нашла его на улице: избитого, с переломанными лапами, вмёрзшими в лёд. Актриса сразу отвезла собаку в лучшую ветклинику. В ответ пёс подарил ей безграничную преданность. До конца её дней он был верным защитником и караулил квартиру так ревностно, что порой даже старые знакомые не могли попасть внутрь.
В июле 1984 года у Раневской случился инфаркт, осложнённый пневмонией. 19 июля актрисы не стало. Её похоронили на Новом Донском кладбище в Москве, рядом с могилой сестры Беллы. Сегодня её имя остаётся символом таланта, остроумия, внутренней свободы и неповторимой яркости.