От +18 до +30 и слабый ветер: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 19 июля

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 19 июля будет жарче, чем в субботу. Надеяться на охлаждающие дожди и порывистый ветер не приходится. Подробный прогноз на воскресенье выяснили у специалистов регионального гидрометцентра.