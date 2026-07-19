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От +18 до +30 и слабый ветер: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 19 июля

От +10 до +32 и слабый ветер обещают синоптики в Ростовской области в воскресенье.

Источник: Комсомольская правда

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 19 июля будет жарче, чем в субботу. Надеяться на охлаждающие дожди и порывистый ветер не приходится. Подробный прогноз на воскресенье выяснили у специалистов регионального гидрометцентра.

Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области.

Согласно прогнозу, погода в Ростове-на-Дону 19 июля будет переменной облачности. Осадков не ожидается. Ветер северной четверти разовьет скорость в 6 — 11 м/с. В ночь на 20 июля также будет переменная облачность без осадков, ветер северной четверти задует со скоростью 6 — 11 м/с.

В Ростовской области в воскресенье синоптики прогнозируют переменную облачность без существенных осадков. Ветер северной четверти будет дуть со скоростью 6 — 11 м/с, ночью условия сохранятся.

Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области.

Согласно данному прогнозу, в рамках погоды в Ростове-на-Дону 19 июля температура воздуха днем поднимется до +28 — +30 градусов. В ночь на 20 июля ожидается от +17 до +19 градусов.

В Ростовской области дневная температура воздуха в воскресенье составит от +24 до +29 градусов, местами до +32. В ночь на понедельник столбики термометров опустятся до +15 — +20 градусов, местами до +10.

Атмосферное давление в течение суток останется в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.

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