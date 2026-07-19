Народные приметы на 20 июля: чего нельзя делать в день Авдотьи Сеногнойки?

20 июля православные вспоминают супругу князя Дмитрия Донского — княгиню Евфросинию Московскую, в народном календаре — Авдотья Сеногнойка. Несколько веков назад люди связывали с этой датой немало примет и запретов: их соблюдение должно было помочь им избегать бед и привлекать удачу. Сегодня мы вспомним суеверия наших предков и выясним, как провести 20 июля, чтобы сохранить капитал, здоровье и любовь.
Народные приметы на 20 июля: что нельзя делать.
На Руси говорили, что в день Авдотьи Сеногнойки ни в коем случае нельзя лениться. Тот, кто в постели до обеда лежит, да от дел отлынивает, может без куска хлеба остаться.
Считалось, что нищета и голод могут грозить и тем, кто обижает птиц. Чтобы поправить финансовое положение, мудрецы в старину советовали угостить пернатых зерном.
Чтобы сохранить капитал и привлечь в дом богатство, 20 июля нужно надеть все чистое и выглаженное. А тем, кто появляется на людях в мятом и грязном, в давние времена пророчили потерю состояния и работы.
Несколько столетий назад бытовало мнение, что не следует увлекаться сладким. Любителям варенья и меда говорили, что их доверчивость выйдет им боком. Якобы сладкоежек легко обвести вокруг пальца.
Дата не подходит для свадеб, да и прочих амурных дел. Пара, связавшая себя узами брака 20 июля, расстанется в течение года. Во всяком случае, так считали на Руси.
Не стоит принимать подарков от малознакомых людей. Не исключено, что на презенте есть порча.
День не годится для стирки белья. Наши предки поговаривали, что вода «смоет» с вещей защиту от болезней.
Не нужно мусорить в лесу и бросать отходы у водоемов. Таким образом есть вероятность прогневать Лешего и Водяного. Последствия могут быть непредсказуемыми. Этих существ в старину очень боялись и старались с ними не конфликтовать.
Отдельно стоит упомянуть про Банника. Этот обитатель парной на Руси считался одним из самых опасных персонажей. Якобы он может даже погубить человека. В определенные дни люди ходили мыться исключительно днем, так как вечером боялись столкнуться нос к носу с Банником.
Особые приметы у наших пращуров существовали для незамужних девушек. В день Авдотьи Сеногнойки им наказывали обходить зеркала стороной. Якобы нечисть может похитить их красоту через отражение, тогда о счастливом браке можно будет и не мечтать.
Также юным особам запрещали меняться нарядами друг с дружкой, чтобы судьбы не перепутались. Кроме того, их предостерегали от громкого смеха — так, согласно поверьям, можно всех женихов распугать.
Представителям сильного пола в этот день надлежало во всем слушаться жен. Если кто рискнет перечить супруге 20 июля, вскоре силы мужской лишится. Во всяком случае, так утверждали старцы на Руси.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы на 20 июля: что можно делать.
День Авдотьи Сеногнойки — время, когда крестьяне целые дни проводили в полях. Лето и так считалось горячей порой у земледельцев, но ближе к концу июля все чаще шли дожди: вода была губительной для сена — отсюда и народное наименование даты.
Чтобы не дать сену сгнить, наши предки собирали его в стога, по возможности, прятали их под навесы.
20 июля идеально подходит для работы в саду и огороде. Можно собирать урожай, приводить в порядок грядки. Разрешается покупать домашние растения.
Не возбраняется уборка, мелкий ремонт, приобретение вещей для дома. Можно готовить и заниматься рукоделием.
Для общения день также годится, но новых знакомств лучше избегать. Вечер стоит провести в компании родных и близких друзей.
В ночь с 20 на 21 июля можно увидеть сон-подсказку. Он разъяснит, какие сферы жизни сновидца требуют особого внимания. Возможно, он совсем забыл о здоровье и отдыхе.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы о погоде на 20 июля.
Дожди на Авдотью Сеногнойку — дурной знак. Урожай может погибнуть.
Солнечная погода — к жаркому августу и теплому сентябрю. Зерна будет много.
Птицы кричат и долго не унимаются? Грядет ненастье.
Если гром гремит, а с неба не капает, осень окажется холодной. Первые заморозки возможны уже в начале октября.
Именинники 20 июля.
В этот день именины отмечают Герман, Евдокия, Лазарь и Фома.