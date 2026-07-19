Народные приметы на 20 июля: чего нельзя делать в день Авдотьи Сеногнойки?

20 июля православные вспоминают супругу князя Дмитрия Донского — княгиню Евфросинию Московскую, в народном календаре — Авдотья Сеногнойка. Несколько веков назад люди связывали с этой датой немало примет и запретов: их соблюдение должно было помочь им избегать бед и привлекать удачу. Сегодня мы вспомним суеверия наших предков и выясним, как провести 20 июля, чтобы сохранить капитал, здоровье и любовь.