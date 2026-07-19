Нижегородская область вошла в топ-5 регионов ПФО по объемам новостроек

Нижегородская область заняла четвертое место среди субъектов Приволжского федерального округа по объему строящегося жилья. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области со ссылкой на данные Единой информационной системы жилищного строительства.
Лидерами рейтинга в ПФО стали Татарстан, Башкортостан и Пермский край. По словам министра строительства региона Дмитрия Груничева, сейчас в Нижегородской области на стадии возведения находится 1,65 млн квадратных метров многоквартирных домов. Увеличение объемов жилищного строительства является приоритетом для повышения доступности жилья.
За последние пять лет объем возводимого в рамках закона № 214-ФЗ жилья в регионе вырос на 41% — в 2021 году показатель составлял 1,17 млн квадратных метров.
Ранее сообщалось, что 261 квартиру подготовили для переселенцев в новом доме в Нижнем Новгороде.