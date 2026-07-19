Дальневосточный Медиафорум пройдет 23−24 июля в Хабаровске

В Хабаровске 23 и 24 июля состоится Дальневосточный Медиафорум — крупное медиакоммуникационное мероприятие Тихоокеанского региона. Площадками станут Дом офицеров Восточного военного округа (улица Шевченко, 16) и Молодежный досуговый центр (улица Шевченко, 7а). Форум проводится с 2014 года и ежегодно объединяет представителей СМИ, PR-специалистов, экспертов в области цифровых коммуникаций, а также федеральных, региональных и муниципальных органов власти. В программе — более 100 лекций и сессий по пяти направлениям: военная журналистика (работа в зонах конфликтов, безопасность и профессиональная этика), практические мастер-классы (от создания текстов до работы с нейросетями), продвижение регионов через медиа, освещение избирательных процессов — 2026 и Молодежный медиахаб для начинающих журналистов и блогеров. Ежегодно форум собирает более 5 тысяч участников и 150 российских и международных экспертов. Мероприятие направлено на просвещение специалистов медиасферы, консолидацию профессионального сообщества и выработку решений по актуальным вопросам в области массовых коммуникаций. Присоединиться могут все, кто формирует медиапространство России. Подробности — на сайте.