Аномальная жара заставила Испанию впервые использовать газ из зимних хранилищ

Испания впервые за всю историю наблюдений уже 13 дней подряд использует газ из подземных хранилищ, предназначенный для зимнего периода. Об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe.
Со 2 по 14 июля Испания извлекла из подземных газохранилищ 39,4 млн кубометров газа. Причиной стало увеличение спроса на электроэнергию для работы кондиционеров в условиях аномальной жары.
Испания не только начала отбор газа из хранилищ, но и прекратила его закачку. В июле уровень заполненности подземных хранилищ составил в среднем 73,3%, что стало минимальным показателем для этого месяца с 2021 года.
Ранее KP.RU сообщал, что Франция начала расходовать газовые запасы, предназначенные для зимнего отопительного сезона. Причина в европейских странах одна — температурные рекорды. В начале июля Париж уже выкачал из подземных хранилищ 211,5 миллионов кубометров топлива.