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Аномальная жара заставила Испанию впервые использовать газ из зимних хранилищ

GIE: Испания впервые тратит зимние запасы газа из-за нехватки электричества.

Источник: Комсомольская правда

Испания впервые за всю историю наблюдений уже 13 дней подряд использует газ из подземных хранилищ, предназначенный для зимнего периода. Об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe.

Со 2 по 14 июля Испания извлекла из подземных газохранилищ 39,4 млн кубометров газа. Причиной стало увеличение спроса на электроэнергию для работы кондиционеров в условиях аномальной жары.

Испания не только начала отбор газа из хранилищ, но и прекратила его закачку. В июле уровень заполненности подземных хранилищ составил в среднем 73,3%, что стало минимальным показателем для этого месяца с 2021 года.

Ранее KP.RU сообщал, что Франция начала расходовать газовые запасы, предназначенные для зимнего отопительного сезона. Причина в европейских странах одна — температурные рекорды. В начале июля Париж уже выкачал из подземных хранилищ 211,5 миллионов кубометров топлива.

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