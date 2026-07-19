Мошенники используют на пенсионерах многоэтапные схемы с выплатами за лекарства

На следующем этапе мошенники сообщают своей жертве, что заявление удовлетворено, а суд принял решение о присуждении денежной компенсации за причиненный вред здоровью. Затем в схеме появляется якобы адвокат, который помогает открыть банковский счет для получения выплаты. Потом с жертвой вновь связывается следователь, он говорит, что перевод денег был оформлен неверно, а это уже влечет за собой уголовную ответственность. Звонивший при этом требует выполнять все его указания, в том числе переводить личные сбережения. Попавшись на уловку, человек лишается средств.