Мошенники используют на пенсионерах многоэтапные схемы с выплатами за лекарства

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Дистанционные мошенники используют многоэтапные схемы хищений, выманивая у пенсионеров деньги под предлогом выплаты якобы за некачественные лекарства. Это следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомился ТАСС.
На первом этапе потенциальной жертве поступает телефонный звонок от неизвестного, который представляется следователем. Он утверждает, что заказанное пенсионером лекарство, согласно экспертизе, является ядовитым веществом, поэтому нужно написать заявление на производителя медикаментов и отправить его по почте. После того как человек выполняет это требование, связь прекращается.
На следующем этапе мошенники сообщают своей жертве, что заявление удовлетворено, а суд принял решение о присуждении денежной компенсации за причиненный вред здоровью. Затем в схеме появляется якобы адвокат, который помогает открыть банковский счет для получения выплаты. Потом с жертвой вновь связывается следователь, он говорит, что перевод денег был оформлен неверно, а это уже влечет за собой уголовную ответственность. Звонивший при этом требует выполнять все его указания, в том числе переводить личные сбережения. Попавшись на уловку, человек лишается средств.
В МВД советуют сразу прекращать разговор, если звонок поступает от неизвестных лиц, которые представляются сотрудниками банка, правоохранительных органов или прокуратуры, а также не выполнять указания незнакомцев по переводу накоплений, оформлению кредитов или снятию наличных.