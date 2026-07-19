Вручили тысячи наград: жителей Венесуэлы удостоили званий Героев

В Венесуэле продолжают ликвидацию последствий страшного землетрясения. Оно унесло тысячи жизней. В штате Ла-Гуайра прошло торжественное награждение спасателей, военных, добровольцев и кинологических подразделений, участвовавших в ликвидации последствий ЧП. К церемонии присоединилась уполномоченный президента Венесуэлы Делси Родригес. Трансляцию вел телеканал VTV.
Всего награду «Герой Венесуэлы» получили свыше 6000 человек. В том числе, ее удостоили военнослужащих Боливарианских национальных ВС, представителей Красного Креста страны и участников поисково-спасательных операций.
«Я хотела лично вручить эту награду героя и героини Венесуэлы представителям наших государственных учреждений, потому что вы продемонстрировали невероятную силу», — выступила с речью Делси Родригес.
Спустя время под завалами находили живых людей. Например, спасали совсем маленьких детей, которые несколько дней оставались без воды, еды и света. Происходили и другие необычные явления. Так, спустя дни после ЧП небо над Венесуэлой окрасилось в красные тона. Это назвали эффектом рэлеевского рассеяния.