Конкурсную массу экс-президента «Стратегии» пополнили недвижимостью в Москве

НПФ «Стратегия» был одним из крупнейших в регионе. В марте 2016 года фонд лишился лицензии, в январе 2018-го был признан банкротом. Осенью 2023 года суд признал господина Пьянкова несостоятельным и ввел в его отношении процедуру реструктуризации долгов.