БДК «Ослябя» вернулся во Владивосток с курсантами после похода

Во Владивосток торжественно вернулся большой десантный корабль «Ослябя» Тихоокеанского флота, который почти три недели провел в море вместе с курсантами ТОВВМУ имени Макарова. Судно ошвартовалось у родного причала, завершив длительный штурманский поход. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
За 20 ходовых дней экипаж и курсанты преодолели свыше 3,5 тысяч морских миль. На борту «Осляби» находились около 70 курсантов второго и четвертого курсов, а также преподаватели училища.
Для ребят эта практика стала главным событием лета. Они несли вахты дублерами вахтенных офицеров, учились управлять огромным кораблем в разных погодных условиях и отрабатывали штурманские расчеты в открытом океане.
На переходе по маршруту преподаватели ТОВВМУ и офицеры штурманской боевой части корабля проводили с курсантами учебные занятия.