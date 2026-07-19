БДК «Ослябя» вернулся во Владивосток с курсантами после похода

Во Владивосток торжественно вернулся большой десантный корабль «Ослябя» Тихоокеанского флота, который почти три недели провел в море вместе с курсантами ТОВВМУ имени Макарова. Судно ошвартовалось у родного причала, завершив длительный штурманский поход. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".