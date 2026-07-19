Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

БДК «Ослябя» вернулся во Владивосток с курсантами после похода

Будущие офицеры прошли 3,5 тысячи миль и отработали штурманские навыки.

Источник: Комсомольская правда

Во Владивосток торжественно вернулся большой десантный корабль «Ослябя» Тихоокеанского флота, который почти три недели провел в море вместе с курсантами ТОВВМУ имени Макарова. Судно ошвартовалось у родного причала, завершив длительный штурманский поход. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".

За 20 ходовых дней экипаж и курсанты преодолели свыше 3,5 тысяч морских миль. На борту «Осляби» находились около 70 курсантов второго и четвертого курсов, а также преподаватели училища.

Для ребят эта практика стала главным событием лета. Они несли вахты дублерами вахтенных офицеров, учились управлять огромным кораблем в разных погодных условиях и отрабатывали штурманские расчеты в открытом океане.

На переходе по маршруту преподаватели ТОВВМУ и офицеры штурманской боевой части корабля проводили с курсантами учебные занятия.