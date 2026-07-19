JDD: Французский авианосец Шарль де Голль участвовал в разведке на Украине

13 июля в Елисейском дворце сообщили, что Дания, Норвегия, Германия, Франция, Италия, Нидерланды, Испания, Швеция и Великобритания создадут с Украиной коалицию по противоракетной обороне. В соответствующем заявлении подчеркнули, что это решение было принято «не против какого-либо народа, а в защиту своих собственных интересов».