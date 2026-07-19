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JDD: Французский авианосец Шарль де Голль участвовал в разведке на Украине

Авианосная ударная группа Франции участвовала в разведывательной деятельности, связанной с обстановкой в районе украинского конфликта. Об этом в интервью газете Journal du Dimanche сообщил командующий соединением адмирал Тибо Одо де Поссес.

Авианосная ударная группа Франции участвовала в разведывательной деятельности, связанной с обстановкой в районе украинского конфликта. Об этом в интервью газете Journal du Dimanche сообщил командующий соединением адмирал Тибо Одо де Поссес.

— Он (президент Франции Эммануэль Макрон, — прим. «ВМ») попросил нас продолжить наши миссии по наблюдению за ситуацией в кризисных зонах, особенно в отношении Украины, — заявил он.

По его словам, Макрон также поручил продолжить мониторинг ситуации вокруг операции Израиля в Ливане. Авианосная группа, как отмечается, была направлена на Ближний Восток для обеспечения безопасности французских военнослужащих, находящихся в регионе.

Адмирал уточнил, что в задачи соединения входило наблюдение за тактическими и оперативными перемещениями различных участников в зоне ответственности. Полученная информация передавалась для анализа и дальнейшего использования при принятии решений, передает газета.

13 июля в Елисейском дворце сообщили, что Дания, Норвегия, Германия, Франция, Италия, Нидерланды, Испания, Швеция и Великобритания создадут с Украиной коалицию по противоракетной обороне. В соответствующем заявлении подчеркнули, что это решение было принято «не против какого-либо народа, а в защиту своих собственных интересов».

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