Более 200 тысяч детских сандалий отозвали из-за риска удушья

Более 200 тысяч пар детских сандалий бренда Cat & Jack отозваны в США из-за риска удушья, сообщает CBS News со ссылкой на Комиссию по безопасности потребительских товаров. Обувь с двумя плетеными ремешками, золотистыми застежками и декоративными пластиковыми жемчужинами продавалась с января по май 2026 года по цене около 20 долларов. Производитель получил 23 жалобы на то, что украшения могут отсоединяться и попадать в дыхательные пути детей.