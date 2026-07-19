Более 200 тысяч детских сандалий отозвали из-за риска удушья

Более 200 тысяч пар детских сандалий бренда Cat & Jack отозваны в США из-за риска удушья, сообщает CBS News со ссылкой на Комиссию по безопасности потребительских товаров. Обувь с двумя плетеными ремешками, золотистыми застежками и декоративными пластиковыми жемчужинами продавалась с января по май 2026 года по цене около 20 долларов. Производитель получил 23 жалобы на то, что украшения могут отсоединяться и попадать в дыхательные пути детей.
Отзыв затронул обувь, реализованную в розничных сетях по всей стране. Точное количество проданных пар в комиссии не уточнили, но рекомендуют немедленно прекратить использование сандалий.
По данным производителя, сведений о пострадавших детях не поступало. Однако 23 жалобы от покупателей стали основанием для проверки и последующего отзыва.
Покупателям предложили вернуть обувь в магазины и получить полный возврат средств. Компания также заявила, что сотрудничает с регулятором для выяснения причин брака и недопущения повторения инцидента.
Cat & Jack является одним из крупнейших детских брендов в США, принадлежащим сети Target. Эта сеть уже не раз попадала в подобные скандалы с отзывом товаров для детей.
В марте 2026 года Target отозвала 180 тыс. детских пижам из-за нарушения стандартов пожарной безопасности. Кроме того, в 2025 году Комиссия по безопасности обязала компанию выплатить штраф за продажу детских стульчиков с отваливающимися деталями.
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