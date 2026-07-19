Экс-президент Банка развития Китая попал под следствие

Борьба с коррупцией в КНР активизировалась с приходом к власти в 2012 году Си Цзиньпина. Одним из лозунгов антикоррупционной борьбы стал призыв председателя КНР «бить мух и тигров» — выявлять коррупцию на всех уровнях. За последние несколько лет в результате масштабной антикоррупционной кампании были лишены постов и получили тюремные сроки, вплоть до пожизненных, официальные лица высокого уровня, руководители крупных компаний и рядовые чиновники.