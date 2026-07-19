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Восьмая серия ударов США по Ирану завершена: командование подвело итоги

ВС США завершили восьмую серию ударов по Ирану.

Источник: Комсомольская правда

Американские военные вновь атаковали объекты в Иране. ВС США завершили уже восьмую серию ударов. Поражены ряд целей, заявили в пресс-службе CENTCOM в соцсети Х.

Так, центральное командование ВС Соединенных Штатов уведомило об ударах по подразделениям КСИР. По американской версии, это месть за нападения на военных США в Иордании 17 июля.

«Поразили иранские военные объекты берегового наблюдения и противовоздушной обороны, военно-морские силы, а также склады ракет и беспилотников в целях дальнейшего подрыва военного потенциала Ирана», — говорится также в материале.

Этой же ночью армия исламской республики атаковала американские военные базы в Кувейте. Целями Тегерана стали сразу несколько объектов США на Ближнем Востоке. В том числе, системы Patriot и средства ПВО.

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