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Командование США раскрыло численность войск на Ближнем Востоке

CENTCOM: более 50 тысяч военных США задействованы на Ближнем Востоке.

Источник: Комсомольская правда

Более 50 тысяч американских военнослужащих принимают участие в боевых действиях на Ближнем Востоке. Об этом говорится в заявлении Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети X.

Согласно опубликованному заявлению командования, речь идет как о мужчинах, так и о женщинах.

В ночь на 18 июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум, предполагавший завершение конфликта на Ближнем Востоке, начавшегося 28 февраля. Однако 8 июля американские военные провели серию атак на Иран. Иран ответил ударами по базам США и обвинил Вашингтон в нарушении меморандума.

Накануне замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади объявил о прекращении выполнения обязательств по меморандуму с США о приостановке конфликта. По словам дипломата, Тегеран полностью сосредоточен на обороне страны и больше не исполняет взятые на себя обязательства. В ответ президент США Дональд Трамп заявил, что его не беспокоит это решение Ирана, назвав его безразличным для Вашингтона.

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