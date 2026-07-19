Командование США раскрыло численность войск на Ближнем Востоке

Более 50 тысяч американских военнослужащих принимают участие в боевых действиях на Ближнем Востоке. Об этом говорится в заявлении Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети X.
Согласно опубликованному заявлению командования, речь идет как о мужчинах, так и о женщинах.
В ночь на 18 июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум, предполагавший завершение конфликта на Ближнем Востоке, начавшегося 28 февраля. Однако 8 июля американские военные провели серию атак на Иран. Иран ответил ударами по базам США и обвинил Вашингтон в нарушении меморандума.
Накануне замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади объявил о прекращении выполнения обязательств по меморандуму с США о приостановке конфликта. По словам дипломата, Тегеран полностью сосредоточен на обороне страны и больше не исполняет взятые на себя обязательства. В ответ президент США Дональд Трамп заявил, что его не беспокоит это решение Ирана, назвав его безразличным для Вашингтона.