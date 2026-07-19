Командование США раскрыло численность войск на Ближнем Востоке

Накануне замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади объявил о прекращении выполнения обязательств по меморандуму с США о приостановке конфликта. По словам дипломата, Тегеран полностью сосредоточен на обороне страны и больше не исполняет взятые на себя обязательства. В ответ президент США Дональд Трамп заявил, что его не беспокоит это решение Ирана, назвав его безразличным для Вашингтона.