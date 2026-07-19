В Магадане прошёл праздник коренных народов «Бакылдыдяк»

Для обеспечения правопорядка и безопасности граждан на территории этнопарка дежурили наряды сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии. Правонарушений допущено не было — праздник прошёл спокойно и организованно. В ходе мероприятия полицейские также провели работу по противодействию киберпреступности, разъясняя гостям и участникам правила безопасности в интернете и способы защиты от мошенников.