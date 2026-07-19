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В Магадане прошёл праздник коренных народов «Бакылдыдяк»

Более 100 представителей эвенских общин собрались в магаданском парке «Дюкча» на древние обряды и северное многоборье.

Источник: Комсомольская правда

В Магадане в Парке этнической культуры народов Северо-Востока «Дюкча» состоялся региональный праздник коренных малочисленных народов Севера «Бакылдыдяк». Мероприятие стало одним из самых ярких событий колымского лета, сообщает ГУ МВД России по Магаданской области. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В празднике приняли участие более ста представителей эвенских общин из Ольского, Среднеканского, Хасынского и других городских округов региона. Горожан и гостей области ждали древние обряды встречи первой рыбы, соревнования по северному многоборью, ярмарка народных промыслов, традиционные угощения и большой концерт. Праздник «Бакылдыдяк» ежегодно собирает представителей коренных народов, чтобы сохранить и передать молодому поколению уникальные культурные традиции.

Для обеспечения правопорядка и безопасности граждан на территории этнопарка дежурили наряды сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии. Правонарушений допущено не было — праздник прошёл спокойно и организованно. В ходе мероприятия полицейские также провели работу по противодействию киберпреступности, разъясняя гостям и участникам правила безопасности в интернете и способы защиты от мошенников.

Праздник «Бакылдыдяк» стал важным событием для сохранения культурного наследия и укрепления межнационального согласия в регионе. В правительстве Магаданской области отметили значимость подобных мероприятий для развития этнического туризма и популяризации традиций коренных народов Севера.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru