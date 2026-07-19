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В Хабаровском крае пьяному водителю грозит три года тюрьмы

Ранее суд назначил мужчине 180 часов обязательных работ и на два года запретил управлять транспортом, однако выводов тот не сделал.

В Комсомольском районе сотрудники Госавтоинспекции остановили для проверки автомобиль под управлением 45-летнего местного жителя. Выяснилось, что мужчина снова сел за руль пьяным, хотя ранее уже был осуждён за такое же нарушение, сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.

Первый приговор автолюбителю вынесли в феврале 2024 года: тогда суд назначил ему 180 часов обязательных работ и на два года запретил управлять транспортом. Выводов мужчина, однако, не сделал, и от поездок в нетрезвом виде не отказался.

Новая встреча с инспекторами обернулась уже вторым уголовным делом. Теперь мужчину подозревают в повторном вождении в состоянии опьянения при наличии судимости, за что ему грозит до трёх лет лишения свободы.

До суда подозреваемый обязан являться по вызовам следователя. Его автомобиль изъяли и отправили на специализированную стоянку.