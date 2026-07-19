После ДТП с детьми в Красноярском крае завели дело

В Красноярском крае завели уголовное дело после ДТП с автобусом, который вез детей в лагерь. Напомним, авария произошла 18 июля на пятом километре трассы Маганск-Береть-Урман на территории Сосновоборского муниципального округа. 70-летний водитель вез детей из Красноярска в лагерь «Космос». Во время движения он съехал с трассы в правый кювет.