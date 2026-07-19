Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

После ДТП с детьми в Красноярском крае завели дело

В крае завели дело после съезда в кювет автобуса с 29 детьми.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае завели уголовное дело после ДТП с автобусом, который вез детей в лагерь. Напомним, авария произошла 18 июля на пятом километре трассы Маганск-Береть-Урман на территории Сосновоборского муниципального округа. 70-летний водитель вез детей из Красноярска в лагерь «Космос». Во время движения он съехал с трассы в правый кювет.

Помимо водителя в салоне находились сопровождающий и 29 детей в возрасте от десяти до 13 лет. К счастью, никто не пострадал.

Следственный отдел по Березовскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии завел уголовное дело по статье: «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».