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В Ростовской области уничтожили около полутора десятков БПЛА и ракет

Силы ПВО уничтожили полтора десятка дронов и ракет ВСУ в Ростовской области.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Минувшей ночью уничтожено около полутора десятков БПЛА и ракеты в пяти районах Ростовской области, а также в городах Гуково и Каменск-Шахтинский, произошло возгорание, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область около полутора десятков БПЛА и ракеты уничтожены в городах Гуково и Каменск-Шахтинский, а также в пяти районах области. Воздушной атаке подверглись: Тарасовский, Аксайский, Красносулинский, Кашарский, Каменский районы», — написал Слюсарь в канале на платформе «Макс».

Он уточнил, что не обошлось без последствий на земле. В Красносулинском районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание озимой пшеницы в поле, пострадавших нет, возгорание полностью ликвидировано.

«В Тарасовском районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание сухой травы. Пострадавших нет. Возгорание полностью ликвидировано», — добавил Слюсарь.

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