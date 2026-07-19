В Ростовской области уничтожили около полутора десятков БПЛА и ракет

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Минувшей ночью уничтожено около полутора десятков БПЛА и ракеты в пяти районах Ростовской области, а также в городах Гуково и Каменск-Шахтинский, произошло возгорание, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область около полутора десятков БПЛА и ракеты уничтожены в городах Гуково и Каменск-Шахтинский, а также в пяти районах области. Воздушной атаке подверглись: Тарасовский, Аксайский, Красносулинский, Кашарский, Каменский районы», — написал Слюсарь в канале на платформе «Макс».
Он уточнил, что не обошлось без последствий на земле. В Красносулинском районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание озимой пшеницы в поле, пострадавших нет, возгорание полностью ликвидировано.
«В Тарасовском районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание сухой травы. Пострадавших нет. Возгорание полностью ликвидировано», — добавил Слюсарь.