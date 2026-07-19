Эксперты сравнили состав воды из-под крана в Минске с водой из кулера

«Мы провели опыт. Один из знакомых коллег говорит: “У меня питьевая вода в кулере, в бочке, и никакой накипи на чайнике нету”. Когда мы проверили эту воду в нашей лаборатории, выяснилось, что она, скажем так, условно чистая, после нее нет никакой накипи, практически был дистиллят. Она не содержала никаких солей. А соли и минералы жизненно необходимы для организма».