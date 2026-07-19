Эксперты сравнили состав воды из-под крана в Минске с водой из кулера

Директор «Минскводоканала» Федор Римашевский рассказал, стоит ли фильтровать воду и рассказал о сравнении воды из крана в белорусской столице с водой из кулера. Этим он поделился в эфире «Радио-Минск»,
Римашевский говорит, что вода в каждом из районов Минска соответствует всем требованиям и нормам. И добавляет:
«Если говорить о физических качествах, то наша вода является физиологически полноценной питьевой природной водой и содержит необходимые организму минералы».
А вот что показало сравнение воды из кулера с водой из-под крана:
«Мы провели опыт. Один из знакомых коллег говорит: “У меня питьевая вода в кулере, в бочке, и никакой накипи на чайнике нету”. Когда мы проверили эту воду в нашей лаборатории, выяснилось, что она, скажем так, условно чистая, после нее нет никакой накипи, практически был дистиллят. Она не содержала никаких солей. А соли и минералы жизненно необходимы для организма».
К слова, специалисты говорили белорусам, почему накипь в чайнике необходима.
Также «Минскводоканал» назвал жесткость воды в разных районах Минска и объяснил, почему вода из крана может поменять цвет.