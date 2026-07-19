Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперты сравнили состав воды из-под крана в Минске с водой из кулера

Специалисты сказали, что такого есть в воде из крана, чего нет в воде из кулера.

Источник: Комсомольская правда

Директор «Минскводоканала» Федор Римашевский рассказал, стоит ли фильтровать воду и рассказал о сравнении воды из крана в белорусской столице с водой из кулера. Этим он поделился в эфире «Радио-Минск»,

Римашевский говорит, что вода в каждом из районов Минска соответствует всем требованиям и нормам. И добавляет:

«Если говорить о физических качествах, то наша вода является физиологически полноценной питьевой природной водой и содержит необходимые организму минералы».

А вот что показало сравнение воды из кулера с водой из-под крана:

«Мы провели опыт. Один из знакомых коллег говорит: “У меня питьевая вода в кулере, в бочке, и никакой накипи на чайнике нету”. Когда мы проверили эту воду в нашей лаборатории, выяснилось, что она, скажем так, условно чистая, после нее нет никакой накипи, практически был дистиллят. Она не содержала никаких солей. А соли и минералы жизненно необходимы для организма».

К слова, специалисты говорили белорусам, почему накипь в чайнике необходима.

Также «Минскводоканал» назвал жесткость воды в разных районах Минска и объяснил, почему вода из крана может поменять цвет.